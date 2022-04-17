奧運金牌雙打李洋（右一）、王齊麟（左二）在17日領軍出戰全國羽球團體錦標賽，屏東縣長潘孟安（右二）在賽前為「麟洋配」送上特製金牌巧克力打氣。（謝佳潾攝）

全國羽球團體錦標賽正在屏東體育館熱情開打。（謝佳潾攝）

全國羽球團體錦標賽正在屏東體育館熱情開打，世界球后戴資穎與奧運金牌雙打李洋、王齊麟在17日領軍出戰，吸引許多民眾入場搶看，屏東縣長潘孟安也在賽前為「麟洋配」送上特製金牌巧克力打氣，還介紹文青遊程順勢推廣在地觀光。

潘孟安指出，東奧前，戴資穎、李洋、王齊麟都來過屏東比賽，很開心東奧後的首場公開賽也是獻給屏東，今天特別送上屏東金牌巧克力以及文青之旅的遊程，除打氣外也希望他們可以趁賽後有空時到處看看，體驗屏東多一度的熱情，國境之南具備人文、宜居、美學等特色，非常適合休閒度假。

潘孟安說，東奧後，戴資穎與「麟洋配」帶來一波很高的風潮，堪稱全民瘋羽球，據全國羽毛球協會統計，目前1年有360萬人口從事羽球運動，這已成為新興國球運動，年齡層從幼兒到長者都有，因此也很感謝羽協與屏縣府長期緊密合作，促進新國球發展。

潘孟安說，因應這場賽事有很多職業選手，為保護他們，全場採取最高防疫等級，所有人員必須於入場時出示已施打疫苗2劑且滿14天證明或是未施打疫苗2劑及未滿14天快篩陰性證明，同時也透過媒體直播讓無法進場的民眾也能為選手加油喝采。

全國羽球團體錦標賽4月10日至18日在屏東縣立體育館火熱開打，該賽事不僅是國內球團對抗的主戰場，更是羽球職業化聯盟的前身，台灣5大球團來勢洶洶，精銳盡出，合庫、土銀、中租、亞柏、台電等全國各地好手齊聚參賽，為爭取球團最高榮耀決戰南台灣，其中小戴更是代表合庫女團出賽，挑戰第21冠，賽事空前精彩激烈。