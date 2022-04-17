台北市產發局斥資662萬，在全市36處市場建置81台「實聯分流管理資訊站」Kiosk及8台NFC悠遊卡感應機，議員簡舒培發現不少市場像是雙連市場、信義市場、八德市場每日使用次數僅個位數，痛批被官員號稱是「神奇機台」的Kiosk已淪為裝置藝術。北市資訊局對此回應，會再檢討民眾使用情況。

去年6月市府在南門市場率先試辦「實聯分流管理資訊站」，可幫忙感測體溫、偵測是否戴口罩，並同時完成實聯登錄及人流管控，被資訊局長呂新科稱讚是「神奇機台」。

簡舒培指出，該Kiosk試辦每天僅有42人使用，但市長柯文哲還要求祕書長擴大設置，全市總共買了183台，其中北市市場處花了662萬9303元建置81台Kiosk、8台NFC悠遊卡感應機與1台中控主機，投放在全市36處市場。

她發現，雙連、建國、南松、信義、直興、光復、永吉、中研、八德等9處市場，每天使用次數平均都是個位數，八德市場日平均更只有2次，成效極差，實地現勘信義、木柵市場，完全沒有民眾理會，擺1台酒精噴灑機，民眾還會用，根本不知道Kiosk在幹麻。

簡舒培表示，Kiosk每台要價7萬8665元，網路服務費額外計算，NFC悠遊卡感應機每台7000元，每個場域需1台中控主機約3萬元。

她說，其他縣市沒有使用這台Kiosk，防疫也做得很好，炮轟市府花那麼多錢變成裝置藝術，要求市府調查為何非要買Kiosk，不選擇便宜的NFC悠遊卡感應機。

對此，呂新科回應，NFC只有靠卡功能，kiosk是複合型機器，功能較多，市府盡量提供科技輔助防疫多元化方案，Kiosk只是其中一種應用，會再檢討民眾使用情況。