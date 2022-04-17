新北市汐止警分局偵查隊1名警員昨（16日）晚因身體不適快篩，結果為陽性，經PCR檢測後確診；另汐止派出所13日1名警員確診後匡列20名員警隔離，其中2人昨晚陰轉陽，目前計3人確診。

據了解，該名偵查隊警員昨晚8時許服勤時感覺身體不適，喉嚨痛但未發燒，先行快篩結果為陽性，分局隨即安排前往醫院PCR檢測，於晚間10時許確診，目前已返家自主居家照護。偵查隊3名同仁因同小隊及同寢室被匡列，目前快篩檢測均為陰性，已要求返家居家隔離。

分局也已針對偵查隊其他22名同仁實施快篩，均為陰性，已要求自主管理，目前偵查隊相關勤務，尚能維持運作。

此外，原汐止所隔離20名人員中有2人昨晚陰轉陽，因已在隔離中不影響派出所勤務運作。

汐止分局表示，傳出確診個案後已立即成立應變小組及擴大清消，並持續執行異地、分流辦公，減少人員接觸降低感染風險，確保同仁安全健康。