樂天桃猿16日在投手、一壘手默契搭配下，以「再見牽制」結束比賽，參與這次牽制的陳俊秀表示，在這個時機點要做這戰術確實需要很大勇氣，「但我們都有準備好，不是因為不是這個暗號才做準備。」

猿隊昨天在9局下2出局滿壘、差3分時，由捕手張閔勛發出暗號，在投手豪勁與一壘手陳俊秀搭配把壘上跑者牽制出局，其實過去猿隊就很常下達這個戰術，趁著一壘跑者沒注意時，一壘手從跑者身後來到壘包上，投手算準時機配合牽制。

能夠完成戰術，過程來自平時無數次的訓練，總教練曾豪駒就表示，這種牽制戰術春訓時都有在練，這是球員們平時訓練累積起來的默契，參與這次戰術的陳俊秀也說：「這春訓都有在練。」

但對於戰術的細節，曾總昨天賽後直言是秘密，陳俊秀也表示不能講太明，還開玩笑說：「再給我們幾次機會，等之後有機會再講。」但在滿壘時、分差又逐漸縮小的情況下要採用這樣的戰術，陳俊秀坦言這確實需要很大的勇氣，因為若沒有配合好可能形成暴傳，「但我們都有準備好，時機點也很重要，就看你敢不敢去做。」