【LIVE直播】指揮中心記者會｜2022.04.17 @中時新聞網

指揮中心今天公布國內新增1210例本土案例，再創新高，境外93例，國內從15日開始本土確診首度破千例，達到1209例、16日1199例，加上今天1210例，已經連3天確診破千例。同時今天確診個案中，新增7名中症案例，全數皆有接種1至3劑疫苗，國內今年至今累積中症43人，重症3人。

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1,303例COVID-19確定病例，分別為1,210例本土個案及93例境外移入(82例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市(410例)，臺北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，臺中市(22例)，臺東縣(21例)，屏東縣(14例)，臺南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)，菲律賓(3例)，泰國及印尼(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。

指揮中心指出，今年4月16日公布之案32718、案32723本土病例，經疫調後，個案分別於今年4月12日及3月23日自越南入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,689,094例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,654,241例排除)，其中34,507例確診，分別為9,695例境外移入，24,758本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案29813，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計194例移除為空號。