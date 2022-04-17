台中市一對夫妻新婚3年，妻子為照顧病母隻身返回大陸，不料爆發新冠肺炎疫情，夫妻分隔兩岸各自生活3年多，自此未曾再相見；兩人透過電話討論同意辦離婚，妻子又因疫情導致無法移動來台，丈夫只好提告訴請離婚，台中地院法官審理後判准。全案得上訴。

這對夫妻2015年7月7日結婚後，一同居住在台中市南區建國南路一處社區內，但新婚3年多，妻子娘家母親就生病，為了照顧陪伴病母，2018年11月21日她獨自搭機離台，返回大陸娘家。

期間丈夫未曾前往大陸探視，妻子也滯留大陸未再來台，夫妻逐漸疏遠，妻子也向丈夫表達不打算再來台生活；不久後新冠疫情爆發，夫妻因此相隔兩地，十分無奈。

雙方最後透過電話討論談妥離婚共識，但妻子不願專程為了辦離婚隻身來台，丈夫不得已只好提告訴請離婚。

法官審理時認為，雙方分居逾3年，長期未共同生活，無維持婚姻之意願，婚姻關係已係名存實亡，實難期冀兩造婚姻完滿永續，判准離婚。