藝人徐小可（許暐翎）13日在臉書開直播不滿停課標準，直接批評衛福部長陳時中「一天到晚練肖話」引發謾罵及聲援，之後夫妻倆開直播道歉，17日凌晨引用聖經中篇章發文，祈禱要將「羞辱變榮耀」想甩開多日紛爭尋求內心平靜。

徐小可和老公阿BEN在日前道歉後，今首度在共同經營的臉書發文，由於夫妻倆就經常分享聖經，今17日是基督教的復活節，便引用聖經來分享當下的心情：「不好的過去，現在已經無法影響你我邁向美好的未來；只要你願意，就能讓曾經的軟弱與傷痛，變得像十字架一樣，藉著基督的得勝，使原本是羞辱的刑罰，變成如今榮耀的記號。」，而其中的祈禱文提到「再次提醒自己擁有新造的生命；這成為我擺脫過去失敗和痛苦的憑據，讓我的人生不會只剩對過去的惋惜與償還，可以重新擁有對未來的盼望。」

貼文一出讓不少網友留言聲援，「為你們加油打氣」、「Ben哥辛苦了 支持你」、「加油！這是言論自由」、「小可 不要怕，上帝是我們所依靠的神，將妳受到的傷害全交給主，願上帝保守，並祝福妳們全家平安喜樂」、「加油」。