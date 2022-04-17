專業絕緣材料廠鉅橡(8074)將於4月26日舉行股東會，鉅橡3月合併營收為1.37億元，創下單月歷史新高，鉅橡因生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，鉅橡預估，第2季營運可望比第1季好，15日股價以24.95元作收，創下2018年7月3日以來新高。

受惠PCB產業擴廠效益需求，出貨穩健，且美耐板持續透過經銷通路推廣，訂單需求穩定成長，鉅橡3月合併營收1.37億元，月增53.57%，年增12.9%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收3.51億元，年增2.78%。

雖然俄烏戰爭致使消費市場需求疲弱，且大陸疫情急速升溫，PCB產業鏈生產基地因中國昆山疫情影響而暫時停工，鉅橡短期營收將受到影響，惟中長期PCB將持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用需求擴增，以期5G手機與電動車滲透率擴張，隨著新產能持續開出，今年PCB產業鏈成長率正向。

鉅橡表示，公司生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，預估第2季會比第1季好，公司將謹慎觀察後續疫情與市場變化。