女星元元（吳婕安）出道時就以天使臉孔、魔鬼身材而備受矚目，加上她在節目中展現傻大姐的呆萌個性，因此被網友封為「呆萌女神」。而經常透過社群媒體與粉絲們互動的她，16日突然曬出一張側面鏤空的「超辣居家照」，讓網友忍不住暴動。

元元昨日晚間突然於臉書粉絲團上發文，詢問網友「誰知道這張照片寫真名字叫什麼？」而照片中，只見她身上只穿著一件紅白相間的格紋圍裙與白色小褲，裡面疑似什麼都沒穿，側身坐在椅子上並對著鏡頭露出甜美的笑容，而傲人的上圍曲線也因此呼之欲出差點走光，電得網友直呼「店長對打工小妹的慾望」、「跑出來了」、「已經放大，差點流鼻血」、「這也太辣」、「元氣小廚娘」、「哇嗚~差點看到小粉紅」、「鼻血快要流出來」、「我承認我有放大」、「真香」，隨後也有死忠粉絲PO出照片回應是她2019年的寫真作品《元氣東京》而成功引發討論。

事實上，長相甜美、身材火辣的元元桃花運極佳，身邊總是不乏追求者，但始終單身的她日前卻發現自己在維基百科的配偶欄上多了一名配偶，而且還是男星許凱皓，讓她忍不住自虧「我什麼時候結婚了？我都不知道」，男方也趕緊在IG上發限時動態澄清，沒想到卻遭到網友歪樓敲碗他們這組CP，意外產生話題。