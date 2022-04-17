新竹縣17日增加6例確診，公布10個足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣17日增加6例確診，公布10個足跡。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣17日新增6例COVID-19本土確診案例，其中4例為居隔期滿或匡列採檢確診，另外2例因症就診至醫院採檢PCR確診。6例確診年齡分布在7-56歲，分別是3名男性、3名女性，Ct值分布在13.4-16.01之間。

目前新竹縣主要傳播鏈以校園群聚事件為首，衍生至家庭傳播鏈為次要，17日4例確診個案分布於次要傳播鏈中，均在匡列名單內，其餘2例為主動至醫院篩檢PCR確診。

縣府因應此波學校疫情延燒，與教育局串聯各校建置防疫工作小組平台，可立即啟動應變小組，希望強化聯合疫調網絡，達到迅速、直接的聯繫，即時完成疫調相關資訊，讓校園疫情擴散風險降低。

6例確診症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為湖口鄉4例、新豐鄉1例、竹東鎮1例，居家隔離期間或期滿採檢確診為案34490、案34491、案34492、案34493，自行因症至醫院就醫為案33714、案34690，以上案例均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。

17日公布確診足跡計有10處（含16日案33373），均完成環境清消作業，縣長楊文科呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報竹縣防疫專線5511287，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

同時衛生局持續協調醫院提供篩檢服務，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證免費篩檢PCR。新竹縣社區篩檢站資訊為新仁醫院於4／17（日）下午6-9時、4／18（一）下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務；大安醫院於4／19（二）下午6-9時、4／20（三）下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務。

民眾也可到4大超商、藥局即藥妝店自行購買使用居家快篩試劑，或是到竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。新竹縣定點診所查詢網址為https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=980＆s=89584。由於目前快篩試劑準確性大大提高，因此有足跡重疊、公司行號定期採檢等，建議鄉親優先採用居家快篩，若為確診接觸者則採用PCR。