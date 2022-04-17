情侶放煙火燒掉一整片樹林，民眾拍下濃煙竄天畫面上傳網路。（擷自爆料公社／程炳璋台南傳真）

葉姓男子與女友17日上午10時30分跑到台江國家公園內約會，兩人在鹽水溪口北岸樹林裡放煙火，不慎引燃樹木與枯葉，延燒擴大，竄升的滿天濃煙遭民眾拍下，傳上網路誤認焚燒廢棄物，葉男見闖下大禍，主動報案，警消半小時內撲滅火勢，國家公園警察隊將他依照國家公園管理法函送法辦，罰款3000元。

葉男與女友皆約20歲，兩人17日跑到鹽水溪出海口北岸的樹林裡約會，當地屬於台江國家公園管轄地，多數為黃槿等樹木。葉男在樹林裡施放煙火取悅女友，不料近日天氣炎熱樹木乾燥，地上有大量枯葉，煙火隨即引燃樹木枯葉，大量濃煙竄升天際。

路過民眾拍下漫天濃煙，將影片上傳網路，網友誤認有人在國家公園內偷偷焚燒事業廢棄物。葉男眼見火勢延燒擴大，驚覺闖禍，騎車到附近國家公園警察隊部報案。

警消人員接獲通報，出動5輛消防車10位消防員，經過半小時才完全撲滅火勢，已燒掉約50平方公尺的樹林。遭燒掉的多為荒地自行生長的樹種。

葉男供稱因為找不到地方放煙火，才會到溪水出海口的樹林裡施放，沒想到會燒起來。台江國家公園警察隊依照國家公園管理法13條8款「未經申請不得燃放爆竹煙火」開罰，罰款3000元。