新北市鐵道馬拉松接力賽17日在福隆開跑，跑者奔馳於群山闊海的雙貢地區。今年首度有視障跑者參賽，還有11位跑界神隊友加入，眾人嗨翻。

新北市觀旅局表示，新北市鐵道馬拉松接力賽為7人一隊之接力賽，選手會分散於7個接力區集結，且為避免群聚，起點分為四梯次出發，大會在起跑前也不忘再三叮嚀跑友一定要謹守各項防疫規定。

觀旅局長楊宗珉今日到場鳴槍後表示，鐵道馬拉松接力賽是雙溪、貢寮地區重要的觀光活動，藉由賽事讓大家更認識小鎮的特色人文與產業。

今年賽事的亮點之一是11位跑界神隊友加入，各個都是叱吒賽道的風雲人物，包括甫於今年萬金石奪下國內男子總排冠軍的印帝－周庭印、外景女鐵人－段慧琳、全中運高女五千紀錄保持人－吳敏、跑步教練－哲睿Jerry、人稱地才跑步教練－黃崇華，以及在臺灣各大馬拉松賽道上總是受到矚目的游雅君、陳宇璿、李詹瑩、李翰暄、鄭瑞竹，同時也邀請到變裝界最佳代表的貓女姊姊Vita來出任隱藏版隊友的一員。

賽事當天隱藏版隊友完賽後被問起擔任隱藏版隊友的心得，周庭印與游雅君都一致回應：「真的很好玩，能夠跟不認識的6個人一同組隊共同挑戰的經驗非常難得，無論今天團隊成績如何，重要的是交到很多對跑步志同道合的好朋友」。

新北市府表示，鐵道馬拉松接力賽橫跨雙溪、貢寮二個行政區，除了知名的福隆沙灘外，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、華燈初上場景－花子的家－百年馬崗石頭屋、卯澳漁村、牡丹社區等景點，希望參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味鐵道小鎮的人文與靜謐。

今年主辦單位將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走。