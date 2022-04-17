國旗正妹謝立琪(Kiki)，出身自北藝大校花，擁有亮麗外表和魔鬼身材，多次登上ptt表特版，過去曾穿著國旗比基尼拍照，被媒體封為國旗正妹，IG坐擁63萬的超高粉絲追蹤量，時常放送性感辣照外，還帶給網友更多不一樣的驚喜，近日她腦筋動向日本漫畫《惡女花魁》，穿上大紅色的低胸和服，頭髮盤出花魁造型，惹得網友驚呼連連，直喊：「今晚翻妳的牌」。

日漫《惡女花魁》曾於2007年被改編輔導級真人電影，講述女主人翁「清葉」人生起落，角色複雜度極高，謝立琪選擇挑戰這樣一位高難度角色，卻神還原角色的所有精髓，無論是從妝髮神韻到服裝，無處不用心呈現每一處細節。這套「惡女花魁」系列，她穿起日本舊時代和服，改良過後呈現現代剪裁，胸前呈現深V設計，驚現胸前渾圓曲線還有性感香肩，簡直魅惑人心。

這套謝立琪所拍攝的「惡女花魁」系列，同一套服裝擺出不同姿勢，性感辣照引人注意。第一套她選擇較遠拍攝，亮出身後背景擺設，露出鮮紅色牆面、以及各種傳統擺飾和燈籠，她將身上所穿的和服大方撩起，露出驚人的逆天大長腿，頭頂插上髮簪，別具吸引人的東洋風味。第二套她趴在地板上，靠在枕頭上衣自然垂下，定眼看著她魂魄都要被吸走，同樣吸引大眾目光。

事實上，謝立淇模仿經典已非首次，不久前她也模仿知名動漫《鬼滅之刃》，穿上日本服飾，致敬禰豆子含竹筍的嬌羞模樣。據悉，這種扮相相當挑戰原著粉，萬一弄得不好很容易招來攻擊。謝立琪還原原著卻收穫一致好評，還有人直呼她「琪豆子」稱號，也由於造型相對較為奔放，網友也評價她「爆走版禰豆子」引發話題。