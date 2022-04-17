王少偉近日在《一袋女王》透露自己的手機號碼超過30年沒換，手機來電從接不完到乏人問津，轉捩點就是他投資副業失利、慘賠8位數的新聞出現，就再也沒有老朋友打電話來，他笑說那次之後電話就一直很冷清，而他也在節目中提及當初忍痛關掉麵包店的真相。

王少偉透露在投資麵包店時，他將店內某位股東視為摯友，更自認能夠為對方掏心掏肺，加上對方有法律跟會計背景，所以王少偉就將他安排在很重要的位置，開店途中，該朋友就不斷表示自己先自掏腰包代墊費用，因為店內開銷是由王少偉家人幫管帳，當家人要對方提出報表、單據時，對方就會默不吭聲，後來就開始在外面宣稱自己替麵包店代墊5、6百萬。

直到某天深夜，王少偉接到一位演藝圈不是很熟的前輩來電，這位前輩說就這陣子觀察發現他不是這樣的人，所以有件事一定要跟他講，前輩表示曾在賭場看到王少偉的股東在短短三天內就輸了8位數，王少偉聽後腦筋一片空白，整個頭皮發麻，立刻請會計師清算從開店到當時總共花了多少錢，計算後總共花了8位數，而這8位數絕大部分都是來自王少偉，感到心寒的王少偉只能認賠，匆匆把麵包店關掉，也從此對朋友存了戒心，不再掏心掏肺。