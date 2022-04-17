【愛傳媒簡秀枝專欄】古今音樂人的聯手，讓人感同身受，悲從中來，甚至潸然欲淚！

國際知名國際知名鋼琴家白建宇（Kun Woo Paik,1946-)，與NSO（國家交響樂團）弦樂菁英，於4月15日晚間在國家音樂廳，以古曲新韻的當代手法詮釋，彷彿在悠悠泣述中，為天地無常，抒發深邃情感，頗令人動容。

愛沙尼亞作曲家培爾特（Arvo Pärt，1935-）改編《莫札特－慢板》，作為弔念亡友，冥想式的靜謐，悠悠蕩蕩，感人肺腑。

不畏疫情，也無視台灣入境隔離的漫長，白建宇繼去年貝多芬32首奏鳴曲的全曲演出，留下紀錄。今年捲土重來，這回他要帶領NSO 與KSO，以室內樂及協奏曲，展現「母鷄帶小雞」的溫情，落實了音樂圈內的跨代友誼，以及跨國承傳。

「NSO室內樂-白建宇與好朋友們」，首先拉開了序幕，新上任國表藝中心董事長高志尚，親臨現場，白建宇粉絲群，南北大聚集。白建宇藝高人隨和，老大哥之於年輕音樂晚輩，展現肢體語言，時而與年輕樂手勾肩搭背、時而壓著他們的頭敬禮，在台上拉扯逗鬧，十分有戲。

首場室內樂演出，曲目跨越400年，從創作於1782年的莫札特（Mozart, 1756-1791）《A大調第十二號鋼琴協奏曲》改編成鋼琴與五重奏版本，到從德沃札克（Dvorak,1841-1904）創作於1887年的《A大調第二號鋼琴五重奏》，以及最膾炙人口的愛沙尼亞作曲家培爾特改編創作的《莫札特－慢板》，把摯友驟逝的哀悼，透過經典曲目改篇，悽切悲涼，痛徹心扉，把古今並陳，老少同台，室內樂跨越世紀、超乎國度的風采，展露無遺。

參與演出的音樂家包括小提琴鄧皓敦、曾智弘；中提琴黃瑞儀、大提琴連亦先以及低音提琴蘇億容，都是傑出音樂人，他們有著堅挺的音樂信仰，共同為今年北、高共4場的「白建宇炫風」熱身。

去年，白建宇在台中國家戲劇院，以8天時間，完整貝多芬「32首奏鳴曲」的全曲演出，毅力與功力，音樂界有目共睹，當時一票難求，證明他的魅力無法擋。

今年75歲的白建宇，滿頭白髮，深色中山裝，在音樂彈奏間，他的神情嚴肅，但從鋼琴椅起身後，就換了個人般，回到他慈眉善目，溫暖長者的身段，十分受音樂人喜愛。

名滿天下的白建宇，邀約不斷，但大都忙於獨奏會與協奏曲的演出，錯過許多室內樂的演出機會。這回來台，與NSO與KSO（高雄交響樂團）的年輕音樂家，安排兩場與大樂團的協奏曲演出，另外北、高都各安排了一場室內樂演出，是難得的嘗試，樂友期待殷切。

他曾在訪談中透露，由於沒有參與室內樂演出，像德沃札克《A大調第二號鋼琴五重奏》，竟是他人生的第一次演出，人過七旬，不留遺憾，他樂於及時嘗試。

15日晚上下場，都有特色，評價不俗，NSO 弦樂人，初上舞台，有些緊張與壓力，但全場白璧微瑕，默契十足。

而安排在下半場的《莫札特-慢板》樂章，精鍊簡要，最為動人，對弦樂手的默契，是極大考驗，對台下聽眾，非常享受，體驗了情到最深處的悲傷，絮絮叨叨，悠悠切切。

根據音樂教授余濟倫的導覽指出，培爾特是屬於20世紀簡約主義作曲家，他向莫札特取材，改編的新曲，除了追念摯友外，也是向音樂前輩莫札特的致敬，感謝他把悲傷情感，早早定調。86歲的培爾特，真不是省油的燈，在巨人的肩膀上，依舊可翻轉經典作品，新瓶舊酒方式，傳達了他個人肺腑真情，在幽靜旋律中，加注冥想風格，絕美淒苦，展現培爾特式的強烈個人色彩。

余濟倫教授分析，培爾特一向以合唱聖樂最為人所知，他是「神聖簡約主義」的主要作曲家之一。創作《莫札特-慢板》，是為紀念他的摯友，俄羅斯小提琴家歐雷格・卡崗（Oleg Kagan,1946-1990），而在淚眼中的真誠創作。由於歐雷格・卡崗生前在詮釋莫札特作品，受到樂界極高評價，培爾特一箭雙雕，在不捨摯友驟逝，再挑選了摯友最愛的莫札特《F大調鋼琴奏鳴曲慢板》樂章，改篇新創，作為追思。

莫札特於1775年完成該曲，當時就以寧靜，又帶感傷的音符，譜寫慢板第二樂章。培爾特則悲上加悲，把悲傷內化昇華，余濟倫教授強調，培爾特借用了西西里舞曲風的6/8拍，由單純的右手旋律線條，搭配著左手輕柔起伏的分解和弦，發揮了培爾特擅長的「鐘鳴作曲法」，素樸自然的音階旋律線條，與主調分解三和弦特質的絕佳素材，相依相偎，共創天籟。

培爾特最讓人拍案叫絕的是，他在莫札特原曲之前，加上6個間歇長音，作為序奏，呈現出遙遠鐘聲的肅穆莊嚴，若有若無，之後再由鋼琴奏出原曲樂段的主題，大提琴聲部擔任原曲鋼琴左手的分解和弦，小提琴聲部則延續著序奏的間歇長音。

原曲中的幾處「不諧和」和弦，加入弦樂器後，更凸顯著情感的起伏，澎湃洶湧，到嘎然止息，果然情入愁腸悲四濺，愛到深處淚茫然。

余濟倫教授強調，培爾特以釋義的精神，加入音符，有著畫龍點睛的效果。樂曲結尾，呼應著開頭的序奏，加上兩個間歇長音，用空靈的弦樂器泛音，畫下句點，鐘聲的殘響，依舊迴盪在浩瀚穹蒼之中。

已入耄耋之齡的國際鋼琴家白建宇，在台北、高雄各有兩場演出，炫風已起，是今春的樂壇美事，樂友們，豈可錯過！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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