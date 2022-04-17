怕胖團昨舉辦演唱會。（歪的音樂提供）

怕胖團昨舉辦演唱會。（歪的音樂提供）

怕胖團昨舉辦演唱會。（歪的音樂提供）

怕胖團「時間的奴演唱會」16日舉辦，第一首〈時間的奴〉便將現場2000人帶進「怕胖團宇宙」，所有人瘋狂跳動、一起高唱。首次擔任引言的大寶感性說：「大家好我們是怕胖團。今天真的很開心可以見到大家，因為我知道很多朋友都是排除萬難來現場支持我們的，包括我爸，我爸今天有來。我們從成團不久，小小的場，從Legacy半場全場，到今天可以把Zepp塞爆，謝謝大家。」開場以六塊大小錯落的LED背板堆疊出兩層樓高的解構式末日感背景，硬體的舞台燈光視訊以國際級標準登場，飽滿的燈光設計呼應每首不同曲目，更顯大氣。

怕胖團昨一連演唱20多首曲目，包括〈哈哈〉、〈請記得揍我一拳〉、〈鴦〉等歌，將他們出道15年來的光陰重新排列，第一段落「現在／未來」反映了現下的年紀對於現實與時間的感慨，一開始就將所有觀眾都帶進不同的次元；第二段落「過去」以〈長不大的男孩〉開始，回想年輕的自己，不管是中二或單純，都是最真實的自我。此外，他們這次特別安排讓總是在後方的鼓手老外多講話，沒想到大寶和閃亮不斷的提示反倒讓老外無法講出自己想說的話，3人幽默在台上大吵的模樣，笑翻全場觀眾 。

怕胖團出道15年以來首次挑戰2000人的專場演唱會，總彩時，面對比以往大了許多並且加了兩座高台及兩條延伸舞台的怕胖團有點擔心，閃亮說：「這次機關有點多，第一次在表演時覺得有點擔心受傷。」演唱會開場特別編制如電影般的立體聲配樂大氣滂礡，閃亮和大寶在左右兩公尺高台上現身，與舞台中央鼓手老外的鐵三角壯闊氣勢加上火紅為底的燈光烘托，馬上引起現場歌迷高聲吶喊。

為了讓總是在後方的鼓手老外可以多說點話，唱完〈抱歉我不想跟你道歉〉後，大寶Cue老外講些話，老外才剛講完「就每次坐在後面，一樣很謝謝大家⋯⋯」，還沒講完，大寶就說：「那你就多講一點。」老外回：「你一直插話我要怎麼講啦？」大寶立刻表示自己會安安靜靜，老外繼續說：「我每次在後面都很卑微⋯⋯。」閃亮立刻接話：「所以我們今天特別要Cue你講話啊！」還沒講完，大寶跟閃亮說：「你又插他的話了啦。」台上3個人你一言我一句模樣，讓台下觀眾笑得樂不可支。演唱會尾聲在全體大合唱〈魚〉、〈當你在最需要的時候〉中圓滿結束，而安可曲〈內外夾攻大力丸〉不忘宣傳防疫的重要性，「記得多洗手，保持乾淨」。