樂天桃猿游擊手林承飛側腹拉傷先下二軍休養，拉上朱育賢，這也是「朱哥」本季首度上一軍，之前因帶狀皰疹（俗稱皮蛇）錯過開季的他近期打擊手感逐漸回溫，歸隊後他希望能夠為球隊做出貢獻。

猿隊開季狀態火燙，目前以7勝2敗戰績暫居上半季龍頭，與第2名的統一獅有1場勝場差。球隊持續有好表現，朱育賢也康復能夠歸隊，原本總教練曾豪駒還在煩惱要如何調度，卻出現林承飛受傷的狀況，也讓他苦笑說：「以後還是不要有這種煩惱，順順的就好。」

曾總更新林承飛的狀況，是側腹肌輕微拉傷，目前還不知道歸期，「還要等去醫院檢查後才知道。」雖然近況火燙的林承飛突然受傷，但好在替補上陣的馬傑森也能扛起重責，重炮朱育賢也在今天順利歸隊一軍。

朱育賢開季時因帶狀皰疹從二軍出發，回憶起剛發病的情況，他說：「一開始以為是側腹緊繃，但治療幾天都沒有效果，後來有一次要治療時拉開衣服發現長出水泡，就立刻去醫院檢查，也馬上停止一切練習。」

這是朱育賢第1次長「皮蛇」，體重也因此掉了3、4公斤，他也分享發作當時的情況，「那種痛是神經痛、刺刺的，身體整個都很不舒服，做動作會有人拉住的感覺。」後來每天定時吃藥、擦藥，症狀也緩解許多，「但現在還是會有一點刺痛感，這大概要1、2個月才會完全好。」

由於帶狀皰疹具有傳染力，在發病初期時朱育賢也避免與家人有太多親密接觸，「之前我都會幫小孩洗澡，那時候就跟他們說爸爸現在身體不舒服，盥洗用具會分開，也會與他們分床睡。」

逐漸康復後朱育賢也在4月10日起在二軍出賽，4場共16打數敲出8支安打、打擊率高達5成，「可以正常訓練後，就希望能夠趕快跟上球隊腳步，教練也很關心我的狀況，自己每天都會加一點課表，讓自己能夠盡快找回身手，因為我缺賽9場，現在回來球隊戰績也在第一，就看球隊有什麼需求，盡可能站出來幫助球隊。」