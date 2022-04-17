連3天破千！本土今+1210創新高 另添93例境外移入

本土連續三天破千人，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1210例本土案例，確診數再創新高，境外則新增93例。指揮官陳時中表示，目前台灣本土疫情是否再升高，要再觀察14~25天，需要密切觀察會不會出現指數型成長，但未來會不會縮短隔離天數或是入境檢疫天數，他說，可能性還是有的。

有專家表示，接下來全台會有20%~30%的人感染，會有超過萬人感染，外界好奇，若確診數持續攀升，本土有關隔離天數以及相關入境檢疫措施是否會再鬆綁，相關防疫政策是否會再調整？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前全世界染疫率，香港、紐西蘭染疫率16%，澳洲及新加坡20%、韓國30%、美國25%、法國42%，北歐國家則高達50%。

陳時中說，估算30%大約是690萬人染疫，以台灣過去的防疫經驗來看，基本上用香港或是紐西蘭15%的染疫率當成比較大的可能性來規劃，應該比較符合真正的需要，也要看這段時間應該是25天到兩周是比較密切觀察期，是否有指數型成長，都要特別注意。

至於是否縮短日期？陳時中說，根據相關資料顯示縮短日期有科學證據，但都要跟專家討論，可能性還是有的。

何時要再縮短相關隔離、檢疫天數的門檻？陳時中說，要看接下來居家隔離、住院等這些檢驗的天數，國外的縮短隔離天數中，已經縮短到7天是比較普遍的，有的國家是ㄓ天，有的國家也沒有真正的隔離，台灣會根據疫情來做調整

至於若用15%來估算，台灣是否接下來會有360萬人確診？陳時中強調，專家用韓國來估算，「我覺得跟我們可能想像中不同」，所以用想定大概是紐西蘭的情況，來做台灣整體因應的計畫，是比較實際一點。