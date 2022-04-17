財團法人商業發展研究院長一職將由王建彬正式出任，商研院董事長許添財表示，相當重視員工、任人為賢，強調在院內能者皆有機會，王建彬院長就是商研院成立以來首位由內部擢升的院長。

此項重大人事是15日商研院董監事會中通過，許添財表示，會中同時通過正式設立「運動與健康智慧服務研究所」，以專業團隊參與國內運動、大健康與健康照護產業轉型和發展的推動，並協助政府研擬大健康產業政策措施與輔導產業發展，法規制定與研修及國際接軌等工作。

商研院CDRI 自2016年起歷接政府委託執行「健康促進服務產業發展推動計畫」，已具備相關研究與服務之核心技術與能量。「運動與健康智慧服務研究所」設立，未來的服務範圍包括醫療、保健、醫材、體育、運動(含實體與虛擬運動市場)、健身、健康管理等多與人類健康緊密相關的製造與服務領域。希冀可推動運動、大健康產業與市場的國際連結，促進產業轉型與發展。

結合商研院CDRI 現有十個研發單位：商業發展與策略研究所、行銷與新媒體研究所、經營模式創新研究所、商業科技應用研究所、國際數位商業研究所、數位創新人才研究所、人工智慧服務綜合研究所、智慧科技服務中心、中部院區，以及南部院區，「運動與健康智慧服務研究所」的加入，將更壯大商研院的服務陣容。

正式接任商研院長職務的王建彬，自2011年起於商研院服務，擔任經營模式創新研究所所長，更因其卓越的表現於2016年受拔擢出任副院長，於2021年8月接任代理院長。他表示，未來將持續以「四新」：新核心能量、新產品/新服務、新市場/顧客，以及新組織文化為努力目標，並結合許添財董事長提出的新六化：科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化，引領商研院的同仁們穩健成長、邁向高峰。

王建彬表示，商研院定位為國家級服務業智庫，除持續協助政府訂定商業政策與法規修正、塑造國內良好的經商環境之外，更結合數位科技、人才培育、經營模式、精準行銷與地方在地鏈結，以協助企業營運成長並創造利潤。