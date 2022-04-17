百萬確診被低估？ 柯文哲驚吐：應該會有700萬人

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，新冠肺炎累計百萬例確診不無可能，台北市長柯文哲今表示，這樣數字還是很低的估計，南韓已超過3成人口確診，以相同比例來看，台灣應該有700萬人。

北市居家照護18日將上路，柯文哲說，先在信義區實施確診者居家照護，後續觀察如果疫情上升速度不快，就會慢慢增加其他區域。

對於快篩試劑不足，柯文哲表示，有槍砲、子彈給他們就用，中央盡量給多少就多少，就像打仗，戰爭一但發生，就現有武器兵力，如果疫情慢一點，就多一點時間準備， 總不能把確診者丟在馬路上不管。