30多歲的李姓慣竊，本月8日在三重一處住宅行竊屋內現金、金飾，得手後，騎車行經延平北路5段，因衣服內藏的筆記型電腦，引起巡邏警察注意，經盤查發現一張不是李男的自然人認證卡片，員警打電話詢問卡主，中年婦人才驚覺家中遭竊賊洗劫，並立即到警局報案，員警起出價值20萬的贓物，訊後依加重竊盜罪送辦。

李姓慣竊有毒品、竊盜刑案資料，案發當天下午3點多，將竊得的筆電藏在衣服裡面，反而引來員警的懷疑，對於員警盤查無法交代其來源，隨即被帶回派出所盤查，員警在竊賊的包包內發現被害人的自然人憑證，員警依資料聯繫卡片的主人，經被害的中年婦人查看，才驚覺先生收藏的外幣、現金和金飾已經不翼而飛，立即趕到警局認領。

員警從李嫌騎乘的機車，起出6條金項鍊、5只戒指、6萬元現金，以及各國貨幣，以及橇棒、破壞剪、手套等犯罪工具，他才坦承2小時前，潛入新北市三重一處住宅犯案，警訊後依法送辦，並呼籲，不法之徒切勿心存僥倖，法網恢恢，疏而不漏，警方都將追查到底，打擊不法的決心不容挑戰。

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