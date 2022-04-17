酒駕新法已於今年3月31日上路，為防制酒駕違規再次發生，交通局與高雄市區監理所合作，針對2019年7月1日至2022年3月30日高雄曾違反酒駕違規的駕駛人寄出宣導單，內容針對宣導酒駕新法規定，及交通安全宣導，預計寄出3萬份，於4月份下旬將全數寄出。

今年初立法院已修法通過《道路交通管理處罰條例》加重酒駕違規的罰則。對於一些屢次酒駕違規的再犯者，新法規定，從2019年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違法事實。

高雄市交通局為了提醒曾經犯過酒駕的違規人又再次酒駕，針對酒駕含拒測違規者名單主動郵寄宣導單，針對2019年7月1日至2022年3月30日間，戶籍和違規地點在高雄的民眾以郵寄方式通知，預計將寄出3萬份，於4月份下旬全數寄出。該通知書內容為提醒駕駛人酒駕新法修正重點，以避免再次酒駕，含酒駕新法重點、酒後代駕服務、交通安全宣導。

交通局提醒，酒駕未肇事的刑度已從最重可判2年增加為3年，併科罰金也從最高20萬元提高至30萬元；至於酒駕再犯肇事者刑度不變，但增加「得併科最高300萬元罰金」，再犯年限也從5年延長為10年。

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