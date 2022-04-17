軍民單位和社區團體350餘人共清除海漂可資源回收物580餘公斤、不可回收垃圾2650公斤。（金寧鄉公所提供）

縣府感謝環保志工與社區團體長期協助鄉鎮公所守護自然，打造友善的環境空間。（金寧鄉公所提供）

縣府期待未來有更多人加入環保行列，持續為環境永續利用和發展努力。（金寧鄉公所提供）

金門春季淨灘活動今天上午在后湖海灘登場，軍民單位和社區團體350餘人在縣府祕書長陳祥麟、縣環保局長楊建立和金寧鄉長楊忠俊等人的帶領下，捲起袖子合力清出約3230公斤的垃圾，還給有金門「黃金海岸」之稱的后湖美美的面貌。

這項以金寧鄉后湖海濱公園為主場的活動，邀請金寧鄉民代表和村長共襄盛舉，包括金門防衛指揮部、金門國家公園管理處、海巡署第九岸巡隊、金門縣地政局、金門縣消防局、金寧鄉戶政事務所、金寧鄉綜合志工隊、家樂福金門店和各社區發展協會與公所清潔隊350餘人參加，共清除海漂可資源回收物580餘公斤、不可回收垃圾2650公斤。

縣府秘書長陳祥麟感謝環保志工與社區團體長期協助鄉鎮公所守護自然，打造友善的環境空間，讓金門百餘公里的海岸線獲得妥善維護，成為旅遊重要資源和亮點，也期待未來有更多人加入環保行列，持續為環境永續利用和發展努力。