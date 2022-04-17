新竹市17日新增9名確診個案，其中有1例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，8例為確診個案之家庭、職場密切接觸者，或曾有前往高風險區域旅遊史者，新竹市今年至今共累計127例確診。

市府指出，今年的確診個案，年齡分布在5至38歲之間，其中案34210為幼兒園學童，為昨天案32719校園接觸者，該就讀幼兒園自4月15日停課至4月25日復課；另案34212為幼兒園學童，因同住家人確診，無人可照顧個案因此同行前往醫院，昨出現發燒症狀，經採檢PCR陽性確診。

確診個案相關足跡包括巨城、搭乘台鐵班次等，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩赴國軍社區篩檢站採檢。

此外，衛生局也說明，新竹市今年以來確診累積人數至今共127人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離938人，康復出院人數33人。