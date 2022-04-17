新北確診＋410 居隔14235人 疫情記者會改每周舉行3天 14:492022/04/17 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本土確診連多日破千，全台今日增加1210例確診，其中新北市有410例。（衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土確診連多日破千，全台今日增加1210例確診，其中新北市有410例，其中380例新增採檢陽性、30例居隔陰轉陽，另外與外縣市有關有65例，其中基隆相關7人、北市相關50人、桃園相關3人、新竹市相關2人、台南市相關1人、花蓮相關2人。 隨著本土疫情嚴峻，新北市也調整疫情記者會召開模式，衛生局指出，從明日起，新北市疫情說明會調整為每周一、三、五舉行，詳細時間將另行公布。 美購物中心爆槍擊 12人受傷 警逮3人 通膨飆升 恐衝擊台灣Q2經濟 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #確診 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市確診擺在家 信義區下周先試辦 04:102022/04/16 生活新聞 美國會議員傳達的兩面訊息 04:102022/04/17 時論廣場 新北確診434 侯友宜：轉型期目標擺在中重症 15:372022/04/16 生活 上海昨新增3238例確診、21582名陽性感染者 人數仍處於高位 10:442022/04/17 兩岸 營養午餐補助 隨物價浮動調整 04:102022/04/16 生活新聞 金正恩偕李雪主參拜錦繡山太陽宮 無發言閱兵 14:142022/04/16 國際 本土破千例不公布確診足跡 新北市民炸鍋：何必掃實聯制 18:242022/04/16 生活 5G常時聯網筆電 未來將成標配 04:102022/04/17 產業．科技 本土疫情要觀察14至25天 陳時中：可能縮短隔離天數 14:182022/04/17 生活 對大腦最壞的習慣 專家直指：4行為每天殘害認知功能 09:262022/04/17 健康 陳時中認了「破百萬例不是不可能」 PTT怒轟擺爛：只想選市長 10:252022/04/16 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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