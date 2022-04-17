本土確診連多日破千，全台今日增加1210例確診，其中新北市有410例，其中380例新增採檢陽性、30例居隔陰轉陽，另外與外縣市有關有65例，其中基隆相關7人、北市相關50人、桃園相關3人、新竹市相關2人、台南市相關1人、花蓮相關2人。

隨著本土疫情嚴峻，新北市也調整疫情記者會召開模式，衛生局指出，從明日起，新北市疫情說明會調整為每周一、三、五舉行，詳細時間將另行公布。