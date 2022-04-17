1名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她產後聽聞婆婆抱怨家務事很累人，便在寶寶健康狀態穩定後，接手打點家中大小事，未料一切竟成惡夢開端，某次她在4樓擦地，婆婆回家找不到人，竟狂按各樓層的電鈴，嚇得原PO從樓上摔落，還遭婆婆大罵「是躲起來偷懶嗎」，貼文一出引起網友們熱烈討論：「這是當成生小孩工具和傭人嗎」、「就是惡毒婆婆無誤」。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她生完小孩坐月子時，聽到婆婆抱怨年事已高卻還得擦地洗衣煮飯，原PO聞言便回覆婆婆說：「媽，等寶寶作息比較能掌控，都放著我來做」，不料婆婆臉色秒垮，不以為然回應：「是嗎？不要只會吃只會說話」。

原PO續說，寶寶滿4個月後，她便開始每天早上5點起床做早餐，某次切水果疑似發出聲音，婆婆竟然下樓飆罵她太吵讓人無法睡覺；還有次她忙著擦地板，婆婆返家沒看見她的身影，竟氣憤又暴躁地狂按每樓層電鈴，嚇得原PO當場從4樓的樓梯滾下去，婆婆還兇狠地對她說：「在做什麼？叮叮咚咚，是躲在樓上偷懶嗎，我弟弟家的外勞躲在樓梯偷懶，被阿公抓到，罵三字經，我都沒罵妳」，讓她忍無可忍，最後下定決心向老公說：「以後你父母你自己照顧，我父母不用你管」。

網友們看到貼文後紛紛留言：「媳婦會變黑真的不是沒有原因的，豬隊友永遠不知道為什麼」、「這是當成生小孩工具和傭人嗎」、「就是惡毒婆婆無誤」、「打一開始就不該讓這種事發生，尊重彼此，妳不仁我就不義」。