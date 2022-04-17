身為樂天桃猿啦啦隊的籃籃被惡搞寫上「中信兄弟」。（民視提供）

每一位輸家都被惡搞畫臉。（民視提供）

本周民視《綜藝大集合》造訪「蚵仔的故鄉」嘉義港口宮，製作團隊特地舉辦「蚵盃剝蚵大賽」，邀請3位當地非常厲害的剝蚵大師，各個剝蚵的經歷都相當豐富，其中還有第二屆的剝蚵冠軍，打算前來再次挑戰重現經典，全部的藝人按照規則要站在最有可能勝出的選手後面，剝出最多蚵肉獲勝的那組就能逃過恐怖懲罰。

沒有選到贏家的籃籃、郭忠祐、吳東諺、蔡允潔及馬國畢，需要被其他藝人塗鴉畫臉，並帶著大花貓的妝容搭乘高鐵返回台北，藝術魂爆發胡瓜自豪表示是搞藝術的人，便馬上拿起畫筆將郭忠祐的臉得超爆笑，擔任中華職棒樂天桃猿啦啦隊的隊長籃籃還被惡搞寫上敵隊「中信兄弟」，讓她急得跳腳，笑壞所有人。

另外，節目在一開場就由賴慧如與國標老師雙人共舞，表演過程中，國標舞老師單手環抱賴慧如的腰部，靠手臂力量將賴慧如旋轉180度，直接讓現場high到最高點。胡瓜見狀後大讚賴慧如180度旋轉的國標表演，更在來賓們的要求下與自告奮勇的蔡允潔示範，在國標舞老師專業的指導下，胡瓜雙手環抱蔡允潔的腰決定試一下，不料才剛抬起蔡允潔，胡瓜就感覺沒力，嚇得趕緊放下蔡允潔說：「我腰不行！蔡允潔太重了」，讓全場笑翻。