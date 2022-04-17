味全龍隊連兩天邀請「兄弟姊妹」檔前來開球，拿莫·伊漾賽前指導歌手姊姊舞思愛投球，首度擔任開球嘉賓的舞思愛前一天就十分緊張，她自曝昨天與弟弟討論時開球時就把「挖地瓜」講成「吃地瓜」。

龍隊昨天邀請董秉軒的哥哥擔任開球嘉賓，今天輪到拿莫·伊漾姊弟檔上場，賽前弟弟親自上陣指導姊姊舞思愛投球，拿莫·伊漾說：「我只提醒他不要挖地瓜，就往天上投，投高一點我跳起來都接得到。」

首度踏上棒球場擔任開球嘉賓，舞思愛直呼好玩，但也坦言十分緊張，「昨天我還跟他說希望不要『吃地瓜』，就被他吐嘲是『挖地瓜啦！』其實我們是差9歲的龍鳳胎，而且長愈大越像。」

一旁的拿莫·伊漾聽到，笑著說：「我之前有戴假髮，真的超像她，還比她漂亮。」舞思愛也開玩笑說：「其實之前打不好都是我在打，唱歌是他在唱的啦！」

弟弟登上職棒舞台，全家人成為他最強後援，舞思愛說：「我們在家看球很瘋狂，會尖叫，吵到鄰居會來看我們在幹嘛。」拿莫·伊漾則自嘲說：「可能是因為可以幫我加油的機會很少，比較少上場嘛！」

不過姐弟倆持續鬥嘴，舞思愛說要支持拿莫·伊漾的好聲音，拿莫·伊漾澤說要支持姊姊的球技，但最後拿莫·伊漾也不忘要幫最近出專輯的姊姊宣傳，「請支持姊姊的專輯，《那葡萄樹上的女孩》。」

味全龍拿莫・伊漾（右）與姊姊舞思愛。（毛琬婷攝）