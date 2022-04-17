中友百貨計劃投資25億元，籌設彰化縣第一家大型百貨公司-中友百貨彰化館，本月20日將與彰化市公所簽訂興建營運移轉（BOT）合約。彰化縣政府17日表示，代表中友百貨公司的友聯國際集團執行董事李奇庭及總經理劉嘉誠，15日提前帶領團隊幹部，拜會彰化縣長王惠美，雙方就未來整體興建工程進度，及中友彰化新館規劃彼此交換意見，也洽談如何藉由小農市集及該公司APP購物網，來共同行銷彰化優鮮好物。

王惠美說，過去彰化有為數眾多的上市櫃公司及千萬收入的農家，這些隱形的消費高端人口，都是台中市百貨公司的VIP，但彰化人常常感嘆彰化沒有百貨公司，很高興友聯國際集團願意扮演領頭羊，率先投資開發中友百貨彰化館，打造彰化縣第一座大型百貨公司。 王惠美更進一步表示，中友百貨只是成功的第一步，之後還會規劃串接機28的地下道（商場）的廊帶，形成繁榮的商圈，未來將會是彰化的新地標，不只帶給縣民全新娛樂、購物、美食及影城的饗宴，同時也創造更多就業的機會。

王惠美指出，為加速實現彰化人的期待，中友百貨彰化館興建的計畫，尚包括都市計畫的變更與審定，縣府會要求工務、建設及經綠等業管單位，依權責協助儘速通過都市計畫土地使用管制及多目標使用空間的審查，讓商場空間及使用項目擴大，引進包括流行時尚、影城、藝文，及綜合零售等等行業，以後彰化人就不用跑去台中消費了。

李奇庭透露，該集團看重彰化人高消費的能力，才下定決心布局彰化的新館，有機會為彰化百萬鄉親，提供購物消費的服務，非常感謝縣政府及市公所的支持。

劉嘉誠強調，中友百貨在地經營30年，深獲中部消費者的愛戴與支持，在82.5萬名主顧客會員中，約有9萬人、近11％的會員，來自彰化，顯見彰化具有深厚的消費力道，他對於中友百貨彰化館未來的發展，抱有高度期望。

縣府說，彰化市正在蛻變，各項重大工程正如火如荼地展開，打造宏觀永續的軌道運輸路網。另有大埔截水溝堤岸拓寬工程等重大交通樞紐工程，都已陸續進入招標階段，將可打造彰化古城新風貌，本月20日將彰化市公所共同與友聯國際集團辦理彰化市第二停車場BOT案簽約記者會。