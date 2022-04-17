基隆市首度破百例，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關107例，市長林右昌表示，家庭群聚仍佔多數，達31例，另外，果菜市場、崁仔頂漁市分別增加2例、6例。

基隆新增107例，林右昌指出，家庭群聚依舊最大宗，總計20個家庭、31例；職場部分有6地點、17例，包括果菜市場2例、崁仔頂魚市6例、其他4職場9例；學校新增6例，A小學1例、B小學4例皆為原匡列居隔陰轉陽、中學1例；外縣市相關12例，其中台北7例、新北3例、高雄2例；41例疫調中。

林右昌說，新增個案中無症狀佔比高達73人；輕症34人，多數有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等感冒症狀，呼籲民眾若有症狀盡速至篩檢站採檢。

另外，昨天有27人透過專線通報快篩陽性，PCR採檢21人確診、1人陰性、5人結果尚未出爐；今早也新增4人通報，皆已完成採檢，等待結果中。林右昌提及，本市快篩專線聲名遠播，鄰近基隆區，包括萬里、金山、瑞芳等居民，都會打進基隆快篩專線通報，他強調，周邊民眾和基隆是同一生活圈，會一併協助處理。