本土疫情持續延燒，屏東17日確診＋14，相關足跡都已陸續進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，屏東17日確診＋14，小吃部傳播鏈燒不停，天上人間、四季紅、可愛小吃部又衍生出6例確診，另有一家4口因接觸家族親戚確診者而染疫，最小年紀僅1歲，其餘有2例感染源仍在疫調追溯中，目前全屏累計7校7班停課。

屏縣府指出，新增確診個案有6例是娛樂場所的衍生，案「33749」「33751」「33754」與天上人間有關，其中「33749」、「33754」曾於10日至醫院採檢為陰性，後來又與相關確診者接觸擔心染疫，二度至醫院採檢結果呈陽性。

可愛小吃部則衍生2例，案「33752」、「33753」為一對母子，他們10日與家人至萬丹廣安村東勢角福德祠參加流水席，與確診者案「31015」足跡重疊，15日接獲衛生局通知隔離採檢確診。而四季紅小吃部新增1例案「34221」。

另外，有6例與其他確診個案相關，其中有一家4口案「34505」、「34506」、「34507」、「34508」因接觸家族親戚確診者而染疫，最小年紀僅1歲。衛生局指出，確診的分別為媽媽、阿公、2歲男童、1歲女童，2名幼童都是輕症，出現感冒症狀。

另案「34509」為「34507」同住室友也接觸感染。案「33750」則接觸高雄確診個案，通知居家隔離前採檢確診。還有2案「34222」、「34504」感染源仍在疫調中。

縣府疫調發現，確診者相關足跡包括麒珍燒臘、至麗土魠魚羹、百家珍小吃部、天然商行、石光見黃昏市場、竹田彬彬檳榔攤、九乘九文具專家-屏東民生店、太平洋百貨四樓、麥當勞-屏東自由店、內埔妙善宮、LuLu廚坊、洪士雄舞蹈學苑、龍泉活動中心、內埔地區農會、99百貨-中興店、7-11順越門市等，都已陸續進行清消作業。

縣府表示，17日共匡列382人採檢，有101人居家隔離，281人自主健康管理，全屏累計7校7班停課，302人居家隔離。