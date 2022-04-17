主持人戴立綱與桃園市議員黃敬平要揭露這個怪人，在美國許多小孩都耳熟能詳的都市恐怖傳說是「Slender Man」，一個沒有五官，身體瘦長的男人，穿著黑色西裝住在森林，經常誘拐小孩，孩子會消失無蹤，新聞報導2014年在威斯康辛州，有兩名 12 歲的女孩因為深信Slender Man故事，竟拿刀刺傷同學，遺棄在森林，也因此讓Slender Man的傳說更廣為流傳，被改編成電影。

黃敬平說，2014年美國發生驚悚的「威斯康辛殺人事件」，當時年僅12歲，還在念小學的安妮莎和摩根，兩人沉迷於瘦長人的鄉野傳說，將一名12歲的朋友珮頓獻祭給瘦長人，以玩捉迷藏為名義將珮頓騙到森林裡，持水果刀猛刺19刀後，把重傷的珮頓棄置在森林，以為這樣就可以與瘦長人見面，幸好未傷到珮頓的要害，盡全力從樹林爬出，被路過民眾發現，當時她腹部手臂都有刺傷。

安妮莎闖下大禍後，堅稱是瘦長人指使她犯案，「如果我不這樣做，瘦長人會來襲擊殺死我、我的朋友和家人，所有我最親近的人。」法庭還評估安妮莎的精神狀況，考量是否將判處10年徒刑，或將她轉往精神病院治療。安妮莎的哥哥指出，妹妹非常喜歡瘦長人的故事，常常觀看相關影片，但當時自己未察覺有異，誤認為妹妹只是個古靈精怪的小女孩。