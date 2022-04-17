國內昨天新增首例兒童重症的確診個案，為一名2歲男童，14日確診後就入住加護病房，由於病況嚴重，其母已簽署放棄急救同意書，今指揮中心記者會媒體追問男童病況，指揮官陳時中僅表示，目前已請台大醫院的兒科醫師進行會診，大家都很努力在救治。

國內首起Omicorn兒童重症個案為住新北市的2歲男童，4月14日確診，沒有接種過疫苗、無慢性病史，出現急性腦炎合併多重器官異常，目前在加護病房使用呼吸器，也使用類固醇、免疫調節劑等治療。今天男童最新病況曝光，病況仍嚴重，陳時中說，該病童目前已請台大醫院的兒科醫師進行會診，大家都很努力在救治中。

從今年1月1日至4月16日為止，18歲以下感染新冠肺炎共有2208例，其中本土1761例，境外移入447例，當中2206例為無症狀或輕症，1例中症、1例重症。

醫療應變組副組長羅一鈞說，周三會請專家開會討論兒童輕症在家照護指引，列出更詳細的症狀警訊，包含檢傷分類、遠距就醫、如何轉送醫院等執行面問題都將一併討論。