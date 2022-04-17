南投縣府17日公布，新冠肺炎疫情新增2確診案例，南投市65歲男性，是先前確診個案33378的丈夫，未接種疫苗，無症狀，16日採檢陽性，密切接觸者5人採檢皆陰性；另名是59歲男性，已接種3劑疫苗，是先前確診個案29534的丈夫，16日出現咳嗽、發燒症狀，PCR陰轉陽。兩人已收治檢疫所隔離，皆無南投縣公共足跡史。

南投縣衛生局表示，新增個案「案33728」，住在南投市，是先前確診個案33378的丈夫，未接種疫苗、無症狀，16日經衛生局安排PCR採檢陽性，Ct值20.9，密切接觸者與案33378相同，家屬5人在16日PCR採檢報告皆為陰性，已匡列居家隔離。

南投縣衛生局表示，另名新增個案「案34219」，住在南投市，，已接種3劑疫苗，是之前確診個案29534的丈夫， 4月12日 PCR陰性匡列居家隔離，16日出現咳嗽、發燒症狀，經PCR採檢陽性 ，Ct值13.7。因在居家隔離期間獨居，無密切接觸者。