桃園市17日新增180例本土個案，居隔人數高達6426人，市長鄭文燦點出幾條較重要的傳播鏈，包括3所學校符合校園停課新制全校停課10天，市府資科局外包駐點工程師確診、大樹林地區鄰里長自強活動累計3人確診。

鄭文燦表示，17日新增180例本土個案，市府分析疫情資訊，18歲以下者有31人、佔17％，與昨天25％相較之下略有下降，而65歲以上有8人，會特別留意長者的身體狀況。

鄭文燦說，仁和國中有34人確診、永平工商8人確診、中正國小7人確診，全校須停課10天。市府資科局員工案33690確診後，全局85名同仁快篩，有84人陰性、1人陽性，該名外包駐點工程師經PCR確診，列為新北市個案，將針對資科局職場做疫調。

談及桃園區里長確診情況，鄭文燦說明，有2名里長自行組團至屏東參加溯溪團確診，同團成員也有多人確診，但與大樹林地區鄰里長自強活動無關。大樹林地區鄰里長自強活動於12日至14日舉行，有8里230人參加，其中有1名里長在11日自強活動前曾至某快炒店聚會，該聚會也有確診個案，市府緊急針對230人做快篩及PCR採檢，鄰里長自強活動累計3人確診，另有1名里長先前採檢陰性，昨天自行快篩呈陽性，目前還在PCR採檢中。

「社區採檢站累計採檢17萬7988人，數量相當龐大！」鄭文燦表示，現仍有5個社區採檢站正在進行中，而專案採檢情況，凌華科技採檢291人有3人陽性；田園幼兒園採檢513人有1人陽性；建國國中採檢97人皆為陰性；內壢高中採檢103人皆為陰性。