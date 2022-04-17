宜蘭縣的台灣開放水域聯盟團體16日在冬山鄉舉行「解放冬山河x迎來冬山老街的春天」座談會，盼政府能完全開放水域、解嚴，廢除申請制、自由通行；宜蘭縣政府工旅處表示，對於轄內水域，開放原則不變，仍會考量自然生態、居民生活等原則，依相關法令滾動式檢討。

台灣開放水域聯盟表示，冬山河跟其他適宜從事水域遊憩活動的地方，相比之下大都時間都是空蕩蕩一片，縣府花費大筆經費整治，卻無法發揮更多效益，非常可惜；以荷蘭阿姆斯特丹為例，水上交通便利，帶來的觀光效益驚人。

該聯盟呼籲，縣府不要當媽寶政府，愛好水上活動的民眾，需要的是廢除申請制，而不是處處以憂心安全之名、行管制之實；大海、湖泊、河川是全民公共財，人民納稅錢改善冬山河與周邊設施，卻沒有權使用，得另付費搭縣府動力艇才能使用，非常不合理。

水域聯盟表示，不要將河川當游泳池管理，就算跟縣府申請，限制也很多，希望縣府比照其他縣市，例如基隆河、愛河等，登記方式可以更簡化，盼開放冬山河上下自由通行，活絡水上活動也能帶來不間斷的人潮，促進在地經濟，增加就業機會。

宜蘭縣政府工旅處表示，對於縣內管轄的水域，原則上採開放的態度，開放的原則不變；冬山河水域主要考量自然生態及水域活動安全，目前有總量100艘的上限管制，所以在冬山河水域進行水域遊憩活動，必須先向縣政府申請核准。

工旅處表示，冬山河部分寬直水域為管制區，該河段有其他船隻會通過，基於安全考量，如免申請就使用、訓練，會沒有辦法做有效管理；經過公告需申請的海域，申請程序只需1至3個工作天，其他區域完全開放，民眾皆可有效利用。

工旅處指出，16日部分水域遊憩活動玩家，未經申請核准在冬山河進行水域遊憩活動，且不聽勸離，縣府已蒐證將依發展觀光條例處1至5萬元的罰鍰；至於部分玩家訴求在任何水域、任何時間不必申請就可下水，縣府仍會考量自然生態、居民生活、漁民生計及活動安全的原則，依相關法做調整。