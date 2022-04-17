台南市長夫人劉育菁（右二）致詞時提到，相信美好的事情會永留在心中，未來也會源遠流長。（張毓翎攝）

施金輝文化藝術基金會17日在台南市後壁區安溪寮芙蓉埤畔舉辦「紀念施金輝音樂發表會」，邀請金曲獎歌手百合二重唱的小百合周月綺，到場獻唱《無求心》與《夢觀音》2首創作曲，以溫暖歌聲撫慰人心，緬懷畫家施金輝短暫卻精采的藝術成就。

已故的施金輝是台灣知名膠彩畫家，專長畫觀音，施金輝文化藝術基金會表示，為紀念施金輝藝術傳奇的一生，在他的故居後壁安溪寮設立「空相美術館」，7年來吸引許多民眾造訪。近來新冠肺炎疫情，讓許多人的生活壓力難以紓解，希望藉由這次發表會活動，療癒人們心靈。

施金輝文化藝術基金會說，此次發表的《無求心》與《夢觀音》，是由知名作曲家羅恆源所譜的創作曲，今天請到金曲獎歌手小百合周月綺在現場用圓潤的嗓音演唱，並安排絲竹演奏、空相美術館導覽活動，台南市長夫人劉育菁、市府文化局長葉澤山、後壁區長黃炳元等人出席。

葉澤山表示，施金輝老師致力於美術創作，他的逝世令人心痛，施金輝夫人林穎英及施金輝文化藝術基金會的董監事、志工，這幾年努力傳承施老師的志業，將他的大愛繼續影響更多人。這幾年疫情關係，相信施老師畫作撫慰更多人，看著觀音畫作，許多不如意的事都會消失。

劉育菁說，施金輝老師以前創作時，他的太太林穎英在一旁陪伴著他，夫妻倆相扶相持，令人欽羨，相信美好的事情會永留在心中，未來也會源遠流長。空相美術館、優美的芙蓉埤鄰近蘭花園區、烏樹林糖廠等景區，是旅遊散步的好去處，期待有更多人來參觀、認識。