長期不控制飲食、攝取過多的熱量，小心脂肪肝找上門。根據衛福部統計，慢性肝病與肝硬化，為國人十大死因之一，109年國人十大癌症，肝癌更是位居第二，不過除了B、C 型肝炎會引發肝臟疾病之外，脂肪肝也是原因之一。對此，營養師彭逸珊分享能夠逆轉脂肪肝的4個步驟，幫助大家減少肝臟負擔。

營養師彭逸珊在臉書粉專發文指出，根據調查，台灣成年人罹患脂肪肝的比例高達30%，通常透過調整飲食、生活習慣就可以改善，但如果長時間放著不管，很可能導致脂肪肝惡化，變成肝纖維化，最後變成肝硬化。

營養師彭逸珊介紹，脂肪肝可分為酒精性脂肪肝、非酒精脂肪肝2類，其中酒精性脂肪肝顧名思義，就是因為飲酒過量導致，酒精會影響營養素代謝，且代謝的過程中，會產生對肝臟有毒性的物質，要戒酒才有辦法改善；而非酒精性脂肪肝則好發於體重過重或肥胖者，可能因為脂肪代謝異常，導致脂肪囤積於肝臟。

除此之外，營養師彭逸珊也分享可以幫助逆轉脂肪肝的4個步驟：

1、飲食調整

均衡飲食、選擇好油，並注意食材的品質，尤其是花生或堅果類製品，雖然富含不飽和脂肪酸，但市面上種類繁多，想吃得健康就需注意成分。

2、生活作息

睡眠時間要充足，小酌怡情不酗酒，讓肝臟有休息的時間。

3、規律運動

運動能促進新陳代謝，幫助維持正常體重。

4、不過度節食、隨意服用保肝藥

避免加重肝臟負擔。

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