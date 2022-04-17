中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，集甜美與性感於一身，IG擁有超過77萬追蹤數，高人氣的她被封為「啦啦隊女神」，巫苡萱的感情世界也因此備受關注，近日她在節目上透露，其實年輕時多次遇人不淑，遇過穩定交往卻發現對方早有未婚妻，甚至還交往過「暴力男」，只因幫買早餐不慎加了番茄醬，就被對方囚禁。

最近人氣強強滾的「啦啦隊女神」巫苡萱，上《小明星大跟班》節目，吐露自己過去為了愛情曾奮不顧身，但卻走得相當坎坷，她透露曾交往一任男友，覺得對方很多優點，善於溝通也會認真過節準備驚喜，實在沒什麼缺點，兩人穩定交往1年，巫苡萱覺得跟這個男友可以計劃長遠的未來，認為是時候跟對方父母見個面，培養一下感情。

巫苡萱決定某個重要節日，要特地到男方家拜訪送禮，事實上她提過幾次這個要求，但男友都藉口推託，例如「沒關係，妳拿給我就好」、「我家比較保守」、

「我爸媽比較傳統一點，如果沒有走到要結婚的話，他是覺得先不用見面」，乍聽有理但細思真的很怪，後來才知道，原來男方早有個未婚妻，雙方論及婚嫁，而她一直不知道。

而巫苡萱所託非人不只一次，她還曾交往一任男友，剛開始對方態度都很好，直到後期原形畢露，竟然暴力相向，最扯的一次，是某天她去買早餐，不小心忘記男友的餐點不加番茄醬，回家後男友跟她大吵，不久後巫爸爸來到他們的咖啡廳作客，男友竟將她囚禁在辦公室裡，騙長輩說她身體不舒服。

巫爸爸聽了起疑，因此打電話給女兒，巫苡萱同步收到男友的簡訊，恐嚇「敢亂講話妳等一下就知道」，後來男方趁隙偷偷開門進來，又對巫苡萱放話：「妳要是敢怎麼樣，我就現在動手打妳」，她只好在電話中騙爸爸說身體不舒服，所以沒辦法招待他跟朋友，後來還真對她動手動腳，不只是說說而已，而是真的「暴力男」。