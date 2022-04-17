桃園市各公所成立居家照護關懷中心，並提供專線服務。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園居家照護提供民眾通訊診療、送藥服務、必要時外出後送、補充民生物資、協助廢棄物清運等，由市府各局處協助配合。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

全台疫情多點爆發，桃園市連3天本土個案破150例，市長鄭文燦指出，桃園已有超過100人採取居家照護，為因應目前確診數量多，原預計22日啟用的加強型防疫旅館將提及至19日啟動。

鄭文燦表示，目前已清空1家防疫旅館，不再收治一般民眾，轉作加強型防疫旅館，收治輕症、無症狀患者，原本預計22日啟用，但近期確診數攀升，將提前至19日運作，由敏盛醫院進駐服務。

「居家照護未來將成為居隔主要模式！」鄭文燦直呼，桃園現已有超過100人採用該模式，通訊診療、送藥服務、必要時外出後送、提供民生物資、協助廢棄物清運等，這皆將由市府各局處配合，各公所也有成立居家照護關懷中心，並提供專線服務。

衛生局長王文彥補充，居家照護者須符合輕症及無症狀、65歲以下、沒有懷孕、沒有做血液透析、同住家人沒有超過4人等條件限制，若沒有符合這些條件者會擇其他方式安置民眾。

鄭文燦說，為確保居家照護模式運作成熟，將桃園畫分成4個分區，分別由11間責任醫院負責。北區有蘆竹、龜山、桃園、八德區，由林口長庚醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院負責；南區有中壢、平鎮、楊梅區，由天成醫院、聯新國際醫院負責；山區有龍潭、大溪、復興區，由國軍桃園總醫院負責；海區有大園、觀音、新屋區，由部立桃園醫院及部立桃園醫院新屋分院負責。

鄭文燦提及，17日也有部分營區、醫院出現零星確診個案，已請有零星個案的營區及醫院做好感控措施。職場、校園有傳播鏈者，為防堵疫情擴散，要求各職場及校園設置「防疫長」，把關環境安全，並與市府單位保持密切聯繫，進行將會舉辦防疫長講習。