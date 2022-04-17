P. LEAGUE+高雄鋼鐵人16、17日在鳳山體育館搭配Up直播舉辦「Up To You-鋼好遇見你」主題周活動，Up直播再拓展運動市場，進軍高雄結盟鋼鐵人啦啦隊，鋼鐵女神直播軍團正式成立。Up直播專屬DJ「新生代甜美女孩BAIYIA」16日也到鳳山體育館，炒熱現場氣氛，票選人氣最高的Up直播主優菈Yola，為17日比賽開球。

Up直播與高雄鋼鐵人籃球隊的跨領域合作，透過線上與線下整合，讓運動產業與時下最流行的直播平台異業結盟。執行長葉冠義表示：「共創優質直播內容，並提供一個增加收益的機會，是我們的使命，歡迎她們的加入。」

高雄鋼鐵人本周推出新款「SOUTHSIDE CITY JERSEY南方之城」城市版球衣，在主場限定首賣，加入Up直播的鋼鐵女神雅典娜千芮、朵拉、怡庭、心恩及茵茵昨日變身直播主，在賽前為球迷搶先開箱，引發球迷關注。

啦啦隊直播時還特別介紹大廳布置，本周鋼鐵人特別將鳳山主場大廳打造成美麗島捷運站意象，用燈光打造五彩繽紛的燈光秀，再放上大港橋、流行音樂中心等高雄知名景點立牌，介紹港都在地知名觀光景點，宛如「大型打卡藝術空間」。

除了城市版球衣和美麗的大廳布置外，鋼鐵人首度在主場周贈送球員卡，馬上吸引球迷的關注，成為球迷圈最熱門的話題，昨日才剛推出就已經有球迷在現場交換，也有球迷私訊球團希望能推出鋼鐵女神雅典娜的啦啦隊卡。

5位雅典娜女神各個臥虎藏龍，除了場上表演之外，場外都有各自在不同領域的專長，也各自擁有眾多粉絲。千芮（yuki0815）是體育選手出身，與運動的淵源最深，除了當啦啦隊之外，還是個中學的體育教師，千芮表示：「千芮老師要上課囉！想要多暸解我就趕快開啟Up直播，跟我一同玩耍。」

擁有亮麗外型的朵拉Dora（doraaa0723），不只會跳舞，還喜歡旅遊、下廚。朵拉表示，她期待在Up直播上看到大家，她也會展現球場外的另一面給大家看。

怡庭（reina1125）綽號「妹妹」，喜歡出遊也喜歡看書，愛貓愛狗約愛大自然，是動靜皆宜的射手女孩，希望透過Up直播與大家交流。

心恩（dj168）的另一個身份是DJ，從手工藝到打羽球，從靜到動樣樣行，未來透過UP直播，粉絲不出門也可以追星。

茵茵（ying00328）是鋼鐵女神雅典娜的神力女超人，喜歡健身與戶外活動，擁有健康的膚色，除了擔任啦啦隊，也是專職的Model與Show girl。