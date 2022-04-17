新北市中和2歲確診男童家屬認為新北市府延誤送醫導致孩子重症，新北市議會民進黨團總召陳啟能今說，市府行政怠惰互踢皮球，導致孩童重症求助無門，居家照護配套出問題，造成孩子拖延送醫，要求市長侯友宜到議會專案報告，向社會大眾解釋清楚。

陳啟能說，市府各局處在推動居家照護的工作時，不應該推卸責任互踢皮球，從衛生所到消防隊再回到衛生局，中間的時間流逝，也間接讓無辜孩童因市府行政怠惰而送命，而這樣類似求助無門的狀況在新北市還有多少案例，黨團認為侯友宜必須好好面對與承受，更應該要向廣大民眾解釋清楚。

幹事長羅文崇強調，幼童沒有施打疫苗，一旦確診送醫市府若無法提供緊急救護，將造成嚴重的傷害，幼童確診重症是明確的事實，衛生局不該直接回覆屬於特殊個案或是以選舉語言回應民眾質疑來模糊焦點，對於侯市長推動輕症居家照護的準備與配套非常擔憂，希望不要再發生類似的案件，應落實好確診通報與緊急救護工作。

黨團指出，新北市居家照護才剛起步，所有的執行工作配套仍然不足，地方聯繫各局處的功能也必須全面加強，將要求侯友宜市長及衛生局長向議會作防疫工作準備及居家照護執行不足的時候問題該如何解決專案報告，讓外界徹底了解目前的狀況。

新北市衛生局表示，中和男童是居家隔離接觸者，並非「居家照護」者。男童目前在加護病房由雙和醫院與台大醫院小兒重症專家共同會診全力持續照護中，衛生局也持續關懷家人給予相關需要協助。

對於各界的意見與批評，衛生局會虛心接受，秉持2年多來努力防疫的態度，因應疫情變化及防疫政策調整，全力以赴認真做好防疫工作。