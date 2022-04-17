俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸後沉沒，烏克蘭軍事專家16日也警告，艦上或載有核彈頭。前海軍艦長呂禮詩分析，一般的飛彈都有七道以上的安全裝置或保險，並不是掉到地上就會爆炸。他也披露，莫斯科號的確有攜帶核彈的能力，但核彈頭數量有多少？是個疑問。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸後沉沒，據傳有超過450名官兵隨船一起沉入海裡。此外，烏克蘭軍事專家16日也警告，艦上或載有核彈頭。

根據英國《每日郵報》報導，烏克蘭利維夫軍事智囊團主任薩姆斯（Mykhailo Samus）指出，莫斯科號上配有16枚巡弋飛彈，這型飛彈可搭載傳統彈頭或者核彈頭，但不清楚該艦是否每次出任務，都被要求須搭載核彈頭。艦上可能有2枚核彈頭，且存放在安全區，有可能並未在軍艦爆炸、沉沒後受損。

前海軍艦長呂禮詩今（17）日在《新聞大白話》披露，一般的飛彈都有七道安全裝置或保險，例如若是沒有鎖定目標，不會爆炸；沒有發射，也不會爆炸等等，所以飛彈並不是掉到地上就會爆炸。

呂禮詩指出，莫斯科號的確有攜帶核彈的能力，但核彈頭數量有多少？是個疑問。