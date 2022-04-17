有網友在公共政策網路參與平台提案，考量大學生跨縣市移動染疫風險高，希望讓大專自行評估遠距教學規範、已有確診個案的學校採全校遠距授課，2天內超過5000人附議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，教育部日前放寬暫停實體授課標準，大專校院有1/3以上系所的班組暫停實體課10天，該校可實施全校暫停實體課程。

有民眾4月15日在公共政策網路參與平台提案，由於大學生生活足跡廣，跨縣市移動染疫機率更高，若等到達政策標準再實施遠距教學，到時情況的嚴重性難以想像，因此希望讓大專自行評估遠距教學的規範，對於已有確診個案的學校，採取全校遠距授課的政策。

提案於4月15日通過檢核，16日進入附議階段，今天下午已超過5000人附議。支持提案的網友多半擔心學校強制學生到校，會增加染疫風險，但也有部分網友持不同意見，希望大家考慮到在家無法有良好環境遠距的學生。

教育部透過文字回應，教育部修正暫停實體課程實施標準，是以精準、合宜且符合實務的方式，針對校園確診個案的密切接觸者及其篩檢結果，決定暫停實體課程的範圍、期限，及恢復實體課程的時機。

教育部提到，在疫調結束後，學校可考量原暫停實體課程的班級有無密切接觸者、密切接觸者人數，以及課程教學需求等相關因素，決定後續授課方式，這已保留學校彈性應變措施。

教育部表示，學校如考量不同校區、規模大小、資源設備、教學需求等因素差異，能提出更精準合宜且符合實務的作法及明確復課判斷標準、落實師生自我健康監測、完善課程教學配套等，欲採行教育部實施標準以外的作法或措施，可透過教育部「暫停實體課程實施應變小組」窗口，提報說明學校考量事由與因應配套，目前尚無學校以報備機制處理。