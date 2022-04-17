我國房地產價格飆漲，房地合一稅收續創新高，不過，去年全年消費者物價指數CPI僅有1.96％，未跨過通膨警戒線2％，民眾質疑，CPI刻意略去房價、數據會失真；對此，主計總處回應了，CPI是衡量一般家庭購買「消費性」商品及服務的價格水準變動情形，僅涵蓋食、衣、住、行、育、樂等「消費性」支出，購買股票、房地產等「資產」支出不計入其內，另編有相關股價及房價指數。

主計總處解釋，我國消費者物價指數(CPI)係依國際規範編製，是根據聯合國(UN)、國際貨幣基金(IMF)等國際組織共同編撰的CPI編製手冊規範，各國均另編有相關股價及房價指數；住宅為固定資產，購屋支出非CPI衡量之範圍，因此，無論是一次性支付或向金融機構貸款都不計入CPI，住宅提供的居住服務，才會納入CPI衡量範圍。

CPI納計住宅提供的居住服務，若租予他人以租金反映，其概念係估算屋主自住的住宅，若租予他人的應收租金，以實際租屋市場相近住宅類型的租金價格變動，來代表自有住宅之居住服務價格。目前多數國家採用此法，最有利於相關統計之國際比較。

對於房價高漲，應如何反映真實現況？主計總處表示，各國CPI不含房價，多另編房價指數來掌握相關資訊，如美國民間標準普爾公司編製S＆P／Case-Shiller房價指數、英國Halifax銀行編製標準房價指數、香港差晌物業估價署編製私有住宅房價指數、新加坡房地產交易所編製住宅價格指數。

我國目前除國泰建設、信義房屋等民間房屋仲介業者有編布相關房價指數外，內政部亦分析大量的全國不動產實價登錄交易資料，按季公布全國及6都住宅價格指數；主計總處強調，發布的各種統計參考國際規範，過程嚴謹，不會刻意造假。