連3天破千！本土今+1210創新高 另添93例境外移入

今（17日）新增1210例本土新冠肺炎確診病例，再度刷新紀錄，也是連續第三天確診數破千，連帶引發民眾搶購快篩試劑，一名網友在Ptt上發文抱怨，指出跑遍板橋多家藥妝店都找不到快篩試劑，立刻讓網友們戰翻天。

「沒有一間有快篩試劑是三小！？」，這名自稱有喉嚨痛、流鼻水症狀的網友在Ptt憤怒的表示，自己自上週起便出現上呼吸道症狀，本週症狀加劇開始流鼻水，他今（17日）花了一個小時騎車跑遍板橋30家藥妝店，沒想到全沒快篩試劑讓他撲了空，讓他氣得破口大罵「快篩試劑到底是被誰買光的！？」

對此鄉民們意見兩極，有鄉民建議原Po「去醫院就會幫你快篩了」、「板橋有免費社區PCR不去？」、「新莊還買得到」，更不忘狠酸政府「買不到才能維持每天千人確診數哦」、「問時中啊！在那叫什麼？」、「黨執政，商人到處是賺錢機會」。

然而另一派鄉民則指出，原Po已有類似感染Omicron病毒的上呼吸道感染症狀，卻還在板橋到處趴趴走，痛批原Po「上禮拜就該處理了吧！拖到今天·····」、「你上禮拜就有症狀還趴趴走？」、「都有症狀還倒處跑是想害誰？」、「你到處吸收或傳播，反而增加了風險」。