雲林一名人妻與丈夫白手起家、打拼事業，丈夫卻在兩人結婚20年時突然聘請一名女會計，不僅讓女會計登堂入室，丈夫更在家中下體赤裸環抱女會計喝酒，讓她憤而向兩人提告求償。雲林地院審結，判男方要賠正宮30萬元精神撫慰金。可上訴。

判決書指出，正宮主張與丈夫自1992年結婚，育有1子2女，兩人年輕時攜手打拼事業，她負責管帳，但2021年8月間丈夫突然聘請一名黃姓女會計，丈夫不僅直接管理、下指示給黃女，還禁止她指揮黃女做事等，讓她漸漸心生懷疑。

正宮控訴，2021年9月間她在家門口與鄰居聊天，卻發現已下班的黃女折返回來，稱要陪心情不好的老闆喝酒，黃女該晚待到晚間10時都沒離去，她因身體不適而先上樓休息，睡前下樓檢查門窗與瓦斯開關時，竟意外聽見2樓房間傳來丈夫與女子聊天的聲音，開門一看才驚覺丈夫下體赤裸，自背後環抱住黃女，讓她心寒至極，拍下兩人照片後，憤而提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，人夫辯稱，正宮指控的該晚他飲用2瓶威士忌，被拍下照片時他已酒醉不醒人事，沒穿褲子則是他睡覺習慣赤裸下體，且黃女衣衫整齊，澄清自己與黃女毫無關係。

雲林地院法官勘驗證據發現，人夫被拍下的照片中，右手放在黃女身體下方，左手摟著黃女的腰，顯然為環抱的姿勢，此行為明顯超過一般人所能容忍的範圍，不採信人夫的酒醉說詞，審酌後判人夫要賠正宮30萬元為合理。可上訴。

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