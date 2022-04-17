基隆市政府今天公布7名確診者足跡，其中有3人分別到過仁愛市場2樓、成功市場、安樂市場。另外，南榮路郵局、基隆一信愛三路分社等地，皆有確診者活動史。
基隆新增107例，林右昌指出，家庭群聚依舊最大宗，總計20個家庭、31例；職場部分有6地點、17例，包括果菜市場2例、崁仔頂漁市6例、其他4職場9例；學校新增6例，A小學1例、B小學4例皆為原匡列居隔陰轉陽、中學1例；外縣市相關12例，其中台北7例、新北3例、高雄2例；41例疫調中。
基隆市政府今天公布7名確診者足跡，其中有3人分別到過仁愛市場2樓、成功市場、安樂市場。另外，南榮路郵局、基隆一信愛三路分社等地，皆有確診者活動史。
基隆新增107例，林右昌指出，家庭群聚依舊最大宗，總計20個家庭、31例；職場部分有6地點、17例，包括果菜市場2例、崁仔頂漁市6例、其他4職場9例；學校新增6例，A小學1例、B小學4例皆為原匡列居隔陰轉陽、中學1例；外縣市相關12例，其中台北7例、新北3例、高雄2例；41例疫調中。
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