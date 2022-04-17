高雄民眾持有槍械武器的事件頻傳，先是有民眾在小港試槍，隨後又傳出槍響，讓高雄市議員李雅靜怒批「一言不合就開槍，已然成為高雄日常」，更質疑「難道帶槍出門已成為新高雄模式？」

高雄近日不平靜！先是小港有4名男子在13日深夜23時許，手持疑似槍械在路邊被警方發現，雖然調查後發現該武器並無殺傷力，但仍涉嫌違反《社會秩序維護法》；鳳山17日凌晨則有民眾酒後發生激烈口角，本相約和解，其中一方卻撂人持鎮暴槍及棍棒開打，警方在案發現場發現3顆子彈，循線將涉案8人全數帶回。

李雅靜在臉書表示，鳳山街頭出現開槍事件，雖然是鎮暴槍，「但一言不合就開槍，已然成為高雄日常」，加上日前小港街頭也查獲有人攜帶不具殺傷力的槍械要試槍，質疑「難道帶槍出門已成為新高雄模式？出門帶槍除了防身，更是潮流嗎？」

李雅靜指出，高雄槍枝氾濫，不時傳出槍響，幸好最近幾起開槍事件警方都能立即破案，不過也說在疫情期間，警察同仁除了負責日常的治安勤務外，更需支援防疫勤務，尤其半夜槍響更要不眠不休的偵辦，因此向員警們喊話說「辛苦了！感謝您們！」