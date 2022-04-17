全台本土確診病例數持續增加，但台南市17日卻不增反減，僅新增10例。市長黃偉哲表示，很多學者專家都認為，疫情的高峰期還沒到，因此確診數不增反減，應該只是一時的現象，感謝市民的配合，但還是要戒慎恐懼來面對。市府衛生局長許以霖也強調，今日新增有8例都是舊案陰轉陽，僅2例為新傳播鏈，顯示台南阻斷傳播鏈的防疫工作展現成效。

據了解，台南市的新增確診病例數，從13日12例到16日28例，每天持續增加。但今天卻只有10例。許以霖分析，今日新增病例中，屬舊傳播鏈的有某學校個案相關接觸者3例；鹽水個案接觸者2例；某科技公司職場接觸者、安南區未滿5歲個案者、小琉球旅遊團及衍生個案各有1例；至於新傳播鏈雲林個案接觸者有1例；另有1例疫調中。相關足跡均已完成清消。

許以霖還舉目前台南市的7條舊傳播鏈為例說，台南市只要發現傳播鏈，就會馬上進行疫調、擴大匡列篩檢，加上市民的警覺性也高，因此至今這7條傳播鏈，多半在第3層即可有效阻斷，避免繼續延燒。

黃偉哲認為，台灣目前第3劑的接種率已超過5成，與其他先進國家一樣，但國人的防疫習慣還是比其他國家好，包括戴口罩、保持社交距離、勤洗手，這些都一定要持續做，以避免確診數直線攀升，並防範中重症增加。

此外，黃偉哲指出，衛福部今天也通過6至11歲兒童疫苗可施打莫德納，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑，需間隔28天，目前衛生局已洽詢中央瞭解，待收到中央公文通知後即刻實施，預計5月會到校施打。